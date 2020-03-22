Лайнсмен КХЛ Шишло: когда уже работал судьёй, отошёл от съёмок в «Молодёжке»

Лайнсмен Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Шишло рассказал об актёрском опыте.

«Мои друзья участвовали в съёмках «Легенды № 17», а также сериала «Молодёжка». Они отвечали за постановку хоккейных сцен и пригласили меня и ещё нескольких ребят поучаствовать в этих проектах. Съёмки проходили в летний период, когда в большинстве команд сезон уже закончился.

Это был новый и необычный опыт. Плюс дополнительный заработок, не более того. Когда уже работал судьёй, отошёл от съёмок в «Молодёжке». Это перестало быть таким же интересным занятием, как было в первые два года. К тому же времени стало меньше, так что я решил выбрать судейство», — цитирует Дмитрия Шишло пресс-служба Федерации хоккея России.