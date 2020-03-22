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Хоккей сегодня: в Беларуси может определиться второй финалист Экстралиги

Хоккей сегодня: в Беларуси может определиться второй финалист Экстралиги
Хоккей / Прочие 0

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство хоккейных турниров по всему миру было остановлено. Однако в Беларуси матчи ещё проходят.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводится.

Сегодня, 22 марта, состоится шестой матч полуфинала плей-офф Экстралиги между «Шахтёром» и «Неманом». Команда из Солигорска лидирует в серии со счётом 3-2 и находится в одном шаге от выхода в финал плей-офф. В другом полуфинале «Юность» обыграла «Динамо-Молодечно» (4-1).

Беларусь - Экстралига - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
22 марта 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
Не начался
Неман
Гродно

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в городе Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавируса пандемией. По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек в мире. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч. В России по состоянию на 21 марта насчитывалось 306 заражённых.

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