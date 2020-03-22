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Рейдеборн: моя цель — остаться в «Ак Барсе». Возможно, женюсь, если останусь

Рейдеборн: моя цель — остаться в «Ак Барсе». Возможно, женюсь, если останусь
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от первого сезона в КХЛ и планами на будущее.

«Контракт заканчивается, но никаких переговоров пока не было. Мы ведь должны были играть в плей-офф, так что у меня не было времени поговорить с агентом. Моя цель — остаться в России. Желательно в том же клубе, в «Ак Барсе». Если останусь в «Ак Барсе», возможно, женюсь летом на своей девушке.

Что касается продолжения плей-офф, сложилась такая ситуация, нужно ждать. Лига пытается доиграть плей-офф, пытается найти решение, а игрокам нужно тренироваться и просто быть готовыми. Линус Умарк нанял самолёт и улетел домой? У меня таких мыслей не было. Когда что-то станет официальным, тогда и будем принимать решение. В целом доволен нынешним сезоном», — приводит слова Рейдеборна Hockey Sverige.

«Завидую Билялову, хотел бы быть на его месте. Он лучший игрок «Ак Барса»
Адам Рейдеборн – о КХЛ, личных и командных амбициях, Дмитрии Квартальнове и сестре-вратаре.
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