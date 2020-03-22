ВВС Беларуси и Польши проведут совместную тренировку с прицелом на чемпионат мира — 2021

25 марта состоится совместная тренировка ВВС и войск ПВО вооружённых сил Республики Беларусь и воздушных сил Республики Польша по обмену информацией о полётах воздушных судов в ходе подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году, информирует пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
«Совместная тренировка спланирована белорусской и польской сторонами в ноябре 2019 года и включена в План международного военного сотрудничества на 2020 год. Целью мероприятия является отработка совместных действий должностных лиц пунктов управления вооруженных сил Беларуси и Польши при обмене информации о воздушной обстановке и полетах воздушных судов.
Предпринимаемые меры повышают эффективность охраны государственной границы Республики Беларусь, а также позволяют отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности к слаженным совместным действиям в случае акта воздушного терроризма», — сказано в официальном сообщении.
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