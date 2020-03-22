СМИ — о Фазеле и отменённом ЧМ: Наполеон мирового хоккея ещё никогда не был так расстроен

Обозреватель швейцарского издания Le Matin Эммануил Фавра прокомментировал реакцию главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля на отмену чемпионата мира, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Уже 30 лет мы регулярно общаемся с Рене Фазелем, который руководит ИИХФ с 1994 года. Никогда раньше мы не ощущали столько эмоций в его голосе, он ещё никогда не был так расстроен. Через несколько минут после того, как решение об отмене ЧМ-2020 было вынесено, он сказал, что это был самый болезненный момент за всё время его руководства федерацией.

Он — Наполеон хоккейного мира, он видел крупные конфликты — в частности, с НХЛ, с которой он бился за приезд звёздных хоккеистов на Олимпийские игры. Были и допинговые случаи. Ему нелегко было отказаться от ежегодной хоккейной вечеринки», — отмечает Фавра.