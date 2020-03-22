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СМИ — о Фазеле и отменённом ЧМ: Наполеон мирового хоккея ещё никогда не был так расстроен

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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СМИ — о Фазеле и отменённом ЧМ: Наполеон мирового хоккея ещё никогда не был так расстроен
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Обозреватель швейцарского издания Le Matin Эммануил Фавра прокомментировал реакцию главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля на отмену чемпионата мира, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«Уже 30 лет мы регулярно общаемся с Рене Фазелем, который руководит ИИХФ с 1994 года. Никогда раньше мы не ощущали столько эмоций в его голосе, он ещё никогда не был так расстроен. Через несколько минут после того, как решение об отмене ЧМ-2020 было вынесено, он сказал, что это был самый болезненный момент за всё время его руководства федерацией.

Он — Наполеон хоккейного мира, он видел крупные конфликты — в частности, с НХЛ, с которой он бился за приезд звёздных хоккеистов на Олимпийские игры. Были и допинговые случаи. Ему нелегко было отказаться от ежегодной хоккейной вечеринки», — отмечает Фавра.

Фазель — об отмене ЧМ-2020: это жестокая реальность, с которой нужно смириться
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