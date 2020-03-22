КХЛ представила топ-10 голов первого раунда Кубка Гагарина — 2020

Континентальная хоккейная лига в официальном «твиттере» представила топ-10 голов первого раунда Кубка Гагарина — 2020. Лучшей стала шайба форварда «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева после блестящей передачи Максима Майорова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом». Предыдущее достижение (девять голевых передач) делили сразу четверо игроков: Павол Демитра (2011), Сергей Мозякин (2014), Брэндон Козун (2017) и Крис Ли (2017).



Рекордный и бомбардирский показатель Умарка — 12 очков, что на одно больше, чем было в 2011 году у Йозефа Вашичека.