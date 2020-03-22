Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн: русские — хорошие люди, был приятно удивлён

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от жизни в России.

«В России всё немного по-другому. Английский язык не является приоритетным для россиян. При этом все они очень любезны и сильно хотят помочь, хотя на английском говорят не очень хорошо. Первые несколько недель было трудно ходить за продуктами, но люди старались мне помочь и преуспевали в этом. Не думал об этом заранее, но оказалось, что русские — хорошие люди, чему был приятно удивлён.

После предыдущего сезона планировал уехать в Америку, а затем появился «Ак Барс». Это одна из команд КХЛ, о которой я много слышал. Знал, что казанцы были лучшей командой в лиге. Это заставило меня почувствовать, что Россия будет интересным местом для игры. Чувствовал, что это шаг вперёд, и теперь совершенно о нём не жалею. Был хороший и весёлый сезон в хорошей команде», — приводит слова Рейдеборна Hockeysverige.