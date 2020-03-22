В Швейцарии платное телевидение возвращает абонентам деньги за подписку на матчи плей-офф. Телеканалы начали возврат денег за подписку на трансляции хоккейного плей-офф, который был отменён из-за коронавируса. В минувшие дни каналы показывали только повторы старых матчей и нарезки лучших моментов.
«Благодарим наших зрителей за понимание. Ситуация крайне неприятная, ведь у нас было много положительных отзывов о трансляциях. Ждём не дождёмся, когда сможем снова предложить живой контент нашим зрителям», — сказал руководитель программ платного телевидения MySports Штеффи Бухли в интервью La Regione.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). По состоянию на 22 марта вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших.
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