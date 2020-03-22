Экс-тренер СКА Ефимов является основным кандидатом на пост главного тренера «Адмирала»

Тренер ХК «Сочи» Игорь Ефимов является основным кандидатом на пост главного тренера «Адмирала», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

46-летний Ефимов начал тренерскую карьеру в 2012 году ассистентом главного тренера в ярославском «Локомотиве-2» (ВХЛ). Работал в «Локо», «Локомотиве», «СКА-1946», сборной России до 16 лет, «СКА-Неве», олимпийской сборной России и СКА. 28 декабря 2019 года Ефимов вошёл в тренерский штаб ХК «Сочи».

Отмечается, что в шорт-листе «Адмирала» находятся покинувший казахстанскую «Сарыарку» Леонид Тамбиев и нынешний главный тренер «моряков» Сергей Светлов, которому пока не предложен новый контракт.

Ранее стало известно, что новым спортивным директором приморского клуба стал Сергей Немчинов. Ефимов и Немчинов — воспитанники «Крыльев Советов».