Ламорелло — об оффер-шите Барзалу: не хотим доводить дело до этого, но если что – повторим

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал контрактную ситуацию нападающего Мэттью Барзала. У 22-летнего канадца летом истекает срок контракта новичка, он может стать ограниченно свободным агентом и получать предложения от других клубов (оффер-шиты).
Оффер-шит – предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его примет, у текущего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя.
«Мы не хотим доводить дело до этого. Но если это всё же случится, мой ответ – да, мы повторим», – цитирует Ламорелло пресс-служба НХЛ.
В последний раз игрок принимал оффер-шит в 2019 году – это был Себастьян Ахо, который мог перейти в «Монреаль», но «Каролина» повторила предложение «Канадиенс». Последняя завершенная такая сделка – переход Дастина Пеннера из «Анахайма» в «Эдмонтон» в 2007 году.
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