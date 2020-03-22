Андронов: сейчас, мягко говоря, не до хоккея — жизнь многих людей под угрозой

Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал, как воспринял новость об отмене чемпионата мира по хоккею из-за пандемии коронавируса.
«Было, в принципе, понятно, что всё идет к отмене чемпионата мира. Тем более, что обстановка за последнюю неделю в Европе ухудшилась. Но где-то в глубине головы все-таки оставлял для себя возможность того, что турнир может состояться. В Европе ситуация достаточно тяжёлая и опасная, если опираться на новости, которые нам показывают. Так что странам Европы сейчас, мягко говоря, не до хоккея — жизнь многих людей под угрозой! В этом плане, я думаю, IIHF приняла мудрое решение.
Последние недели без игр и тренировок всем нам приходится тяжело, по ходу действия приходится менять тот настрой, который был на плей-офф, и перестраиваться на другую жизнь. Зато есть возможность провести больше времени с семьей!
Доиграть сезон КХЛ в мае, если к тому времени ситуация наладится? Если запрет на игры будет продолжаться до мая, то после такого большого перерыва будет тяжело начать играть с чистого листа. Доигрывать сезон или нет — это должно решить руководство КХЛ. Здесь все зависит от обстановки в нашей стране и в мире, в целом», — цитирует Андронова пресс-служба ЦСКА.
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