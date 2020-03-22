Ведущее североамериканское издание The Athletic стало бесплатным на три месяца

Ведущее североамериканское издание The Athletic, освещающее матчи НХЛ, НБА и МЛБ, стало бесплатным на три месяца. Обычно доступ к нему осуществляется по подписке, но на время приостановки крупнейших североамериканских лиг авторы приняли решение снять ограничения.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.

Вчера, 21 марта, клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» проинформировал, что коронавирус обнаружен ещё у одного игрока клуба. Ранее неназванный игрок «сенаторов» стал первым хоккеистом НХЛ, заразившимся коронавирусом. Несколько СМИ сообщили, что заболел россиянин Никита Зайцев.