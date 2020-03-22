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Форвард «Кузнецких Медведей» находится в тяжёлом состоянии после ДТП

Форвард «Кузнецких Медведей» находится в тяжёлом состоянии после ДТП
Хоккей / МХЛ 0

Нападающий клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи» Михаил Фростов находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Новокузнецке, сообщает РИА «Новости».

«Фростов действительно был госпитализирован и сейчас находится в больнице. Ему требуется помощь. На этом пока ограничимся», — сказал главный тренер Александр Китов.

Происшествие произошло утром в Орджоникидзевском районе Новокузнецка на улице Зорге. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась и улетела в реку. Болельщики клуба объявили, что хоккеисту срочно требуется кровь для переливания. Сообщается, что у 19-летнего Фростова редкая — четвёртая — группа крови, с отрицательным резус-фактором.

Нападающий выступает за «Кузнецких Медведей» с прошлого сезона, он ассистент капитана. В регулярном чемпионате МХЛ провёл 56 матчей и набрал 10 (2+8) очков.

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