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Источник: Радил и Бакош могут сменить в «Спартаке» пару латвийских форвардов

Источник: Радил и Бакош могут сменить в «Спартаке» пару латвийских форвардов
Хоккей / КХЛ 0

Чешский нападающий Лукаш Радил и словацкий форвард Мартин Бакош заменят в составе московского «Спартака» латвийских хоккеистов Мартиньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша. Об этом сообщило агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник.

29-летний Радил последние два сезона проводит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», на текущий момент суммарно он сыграл за главную команду 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого чех три сезона играл в «Спартаке», где в его активе было 103 (41+62) балла в 168 встречах.

29-летний Бакош в сезоне-2019/2020 стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала», набрав 42 (19+23) очка. До этого играл в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь Ред Стар».

Даугавиньш и Карсумс провели в «Спартаке» последние два сезона. За это время они набрали 81 (33+48) и 51 (22+29) очко соответственно.

«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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