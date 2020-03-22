Источник: Радил и Бакош могут сменить в «Спартаке» пару латвийских форвардов

Чешский нападающий Лукаш Радил и словацкий форвард Мартин Бакош заменят в составе московского «Спартака» латвийских хоккеистов Мартиньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша. Об этом сообщило агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник.
29-летний Радил последние два сезона проводит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», на текущий момент суммарно он сыграл за главную команду 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого чех три сезона играл в «Спартаке», где в его активе было 103 (41+62) балла в 168 встречах.
29-летний Бакош в сезоне-2019/2020 стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала», набрав 42 (19+23) очка. До этого играл в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь Ред Стар».
Даугавиньш и Карсумс провели в «Спартаке» последние два сезона. За это время они набрали 81 (33+48) и 51 (22+29) очко соответственно.
«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.
- 22 марта 2020
-
19:15
-
18:58
-
18:27
-
17:58
-
17:40
-
17:11
-
16:40
-
16:15
-
16:01
-
15:53
-
15:32
-
15:11
-
14:51
-
14:28
-
14:06
-
13:45
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:32
-
12:15
-
11:51
-
11:30
-
11:13
-
10:51
-
10:22
-
10:00
-
09:31
-
09:10
-
08:58
-
07:00
-
00:51
-
00:44
- 21 марта 2020
-
23:58
-
23:20