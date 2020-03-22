ИИХФ не будет переносить срок подачи заявок на пост президента из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не будет переносить крайний срок подачи заявок от кандидатов на пост нового президента организации в связи с отменой чемпионата мира из-за коронавируса.
Кандидаты могут подавать заявки до 1 июня. Выборы нового главы организации состоятся на полугодовом конгрессе, который пройдет в середине сентября в Санкт-Петербурге.
«В настоящее время полугодовой конгресс, на котором будет проводиться голосование, всё ещё запланирован на сентябрь, срок подачи заявок от кандидатов остаётся в силе», — приводит слова представителя пресс-службы ИИХФ ТАСС.
Ранее нынешний президент ИИХФ Рене Фазель, возглавляющий организацию с 1994 года, заявил, что не будет переизбираться на новый срок.
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На телевидении творится бардак и там нечего смотреть, а спортивный мир лишился очередного крупного турнира.
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