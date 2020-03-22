Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ИИХФ не будет переносить срок подачи заявок на пост президента из-за коронавируса

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ИИХФ не будет переносить срок подачи заявок на пост президента из-за коронавируса
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не будет переносить крайний срок подачи заявок от кандидатов на пост нового президента организации в связи с отменой чемпионата мира из-за коронавируса.

Кандидаты могут подавать заявки до 1 июня. Выборы нового главы организации состоятся на полугодовом конгрессе, который пройдет в середине сентября в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время полугодовой конгресс, на котором будет проводиться голосование, всё ещё запланирован на сентябрь, срок подачи заявок от кандидатов остаётся в силе», — приводит слова представителя пресс-службы ИИХФ ТАСС.

Ранее нынешний президент ИИХФ Рене Фазель, возглавляющий организацию с 1994 года, заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Куммола: позитив в отмене ЧМ? Финляндия два года подряд будет действующим чемпионом
«Европа в кошмаре. Швейцарии легче потерять деньги, чем народ». Эксперты — об отмене ЧМ
На телевидении творится бардак и там нечего смотреть, а спортивный мир лишился очередного крупного турнира.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020