ИИХФ не будет переносить срок подачи заявок на пост президента из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не будет переносить крайний срок подачи заявок от кандидатов на пост нового президента организации в связи с отменой чемпионата мира из-за коронавируса.



Кандидаты могут подавать заявки до 1 июня. Выборы нового главы организации состоятся на полугодовом конгрессе, который пройдет в середине сентября в Санкт-Петербурге.



«В настоящее время полугодовой конгресс, на котором будет проводиться голосование, всё ещё запланирован на сентябрь, срок подачи заявок от кандидатов остаётся в силе», — приводит слова представителя пресс-службы ИИХФ ТАСС.



Ранее нынешний президент ИИХФ Рене Фазель, возглавляющий организацию с 1994 года, заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

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