Рейтинг драфта НХЛ — 2020 будет составлен, несмотря на пандемию коронавируса

Центральное скаутское бюро НХЛ впервые за 44 года существования может задействовать формат видеоконференций для работы над окончательными рейтингами полевых игроков и вратарей, выступающих в Северной Америке, которым предстоит летом выйти на драфт лиги.

Ежегодные заседания бюро первоначально должны были пройти в штаб-квартире НХЛ в Торонто начиная с 24 марта. Однако их отменили из-за распространения коронавируса.

«К сожалению, нам пришлось отменить наши совещания по финальному рейтингу. Сейчас мы планируем, если не произойдёт чего-то неожиданного, провести их в формате видеоконференции на неделю позже. Мы рассчитываем представить окончательный рейтинг игроков, драфтующихся в 2020 году, к середине апреля.

Мы потеряли возможность исследовать игроков, которые представляют интерес для клубов, исходя из их турнирного положения. Отмена юниорского чемпионата не позволит генеральным менеджерам НХЛ лично увидеть ведущих молодых хоккеистов.

На данный момент и до дальнейших указаний из НХЛ все клубы находятся в одинаковой ситуации относительно драфта. Многие занимаются тем, что просматривают отчёты об играх, смотрят видео, изучают свободных агентов, проводят собеседования по телефону.

Тестирование игроков перед драфтом, как все остальные мероприятия и события в НХЛ, пока отложено до соответствующего уведомления от комиссионера Гэри Беттмэна", — приводит слова директора ЦСБ Дэна Марра российская версия сайта НХЛ.