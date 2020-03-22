Ламорелло: всё говорит за то, что Сорокин будет в «Айлендерс» в следующем году
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло выразил уверенность, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин присоединится к «островитянам» в следующем сезоне.
«Всё говорит за то, что Сорокин будет здесь в следующем году», — приводит слова Ламорелло EyesОnIsles в «Твиттере».
Сорокин был задрафтован «Айлендерс» в 2014 году в третьем раунде под общим 78-м номером.
Илья — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». В 2014 году он перешёл в ЦСКА. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги голкипер отыграл за «армейцев» 60 матчей, в которых пропустил 54 шайбы. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) он сделал два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы.
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