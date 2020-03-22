Михаил Анисин спел песню Высоцкого «Штрафные батальоны»

Нападающий узбекистанского клуба ВХЛ «Хумо» Михаил Анисин в специальной студии спел песню Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны» вместе с руководителем пресс-службы команды Александром Малышевым. У «Чемпионата» есть полная версия этого исполнения.
Видео доступно на «Чемпионате».
В нынешнем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Анисин сыграл за «Хумо» в 34 матчах, забросил 6 шайб, отдал 14 результативных передач и получил 37 минут штрафа. В плей-офф он выходил на лёд в 11 встречах. Заброшенными шайбами форвард не отметился, однако записал на свой счёт 6 ассистов.
В сезоне-2011/2012 Анисин принял участие в Матче звёзд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.
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