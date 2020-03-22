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Грег Айрленд назначен новым тренером хоккейной сборной Италии

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Грег Айрленд назначен новым тренером хоккейной сборной Италии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

После отставки Клейтона Беддоуза в начале марта Итальянская хоккейная федерация объявила, что новым тренером национальной команды станет канадец Грег Айрленд. Об этом сообщает Еurohockey.com

54-летний Айрленд в настоящее время является тренером хоккейного клуба «Больцано». Он должен приступить к работе со сборной Италии сразу после того, как спадёт угроза распространения коронавируса.

Напомним, что Международная хоккейная федерация (ИИХФ) отменила все турниры, включая чемпионат мира в Швейцарии, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая. Таким образом, следующим турниром, в котором должна принять участие сборная Италии, станет олимпийская квалификация. Игры запланированы на август и должны пройти в Риге (Латвия).

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