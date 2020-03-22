Ленгле: удивлён, что в Беларуси продолжаются хоккейные матчи. Это игра с огнём

Бывший нападающий минского «Динамо» Шарль Ленгле, который два последних сезона провёл в Великобритании, выступая за «Кардифф Дэвилз», выразил удивление в связи с тем, что чемпионат Беларуси по хоккею не был прерван, несмотря на угрозу распространения коронавируса.



«Да, я в курсе, что в Беларуси ещё играют в хоккей и футбол. Честно говоря, этому удивлён. По-моему, это игра с огнём. По всему миру не рекомендуют мероприятия с участием десяти и больше человек. А хоккейный матч может собрать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Но, может, и в Беларуси передумают, если количество заболевших возрастёт.



Сложно сказать, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад. Одни говорят, что через пару месяцев, другие — что через полгода. Может, летом вирус утихнет, но вернётся осенью. Сейчас никто ничего не знает, и надо просто беречь себя», — приводит слова Ленгле Tut.

«Неман» сравнял счёт в серии плей-офф Экстралиги с солигорским «Шахтёром» — 3-3