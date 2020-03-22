«Вегас» продлил контракт с защитником Уайтклаудом

«Вегас Голден Найтс» продлил контракт с защитником Заком Уайтклаудом, сообщил журналист Бен Готц на своей странице в «Твиттере». Летом 23-летний канадей мог получить статус ограниченно свободного агента.



Соглашение рассчитано на два года. Уайтклауд будет зарабатывать $ 725 тыс. за сезон. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провёл за «Вегас» 16 матчей, в которых отметился голевой передачей. За 22 игры в АХЛ он набрал 6 (2+4) очков.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Вегас» набрал 86 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.