Суббэн устроил необычную тренировку с Линдси Вонн, но его раскритиковали болельщики

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн и его подруга, известная горнолыжница Линдси Вонн устроили необычную тренировку. Видео упражнения появилось на странице НХЛ.
«Похоже, Пи Кей Суббэн и Линдси Вонн серьёзно отнеслись к челленджу «Хоккей дома», — написала пресс-служба лиги.
Видео доступно на странице НХЛ в «Твиттере».
Однако не все болельщики оценили затею хоккеиста и бывшей горнолыжницы, а также сам факт челленджа.
«И где тут хоккей?» — удивился один из болельщиков.
«Он бросил играть в хоккей, когда перешёл в «Нью-Джерси», — написал другой поклонник.
«18 очков в 68 матчах. Он не серьёзно воспринимает игру в хоккей на уровне НХЛ», — добавил ещё один пользователь.
Вонн опубликовала другой ролик, на котором они с Суббэном поменялись местами. Но Линдси не смогла совладать с весом хоккеиста.
Видео доступно на странице Линдси Вонн в «Инстаграме».
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