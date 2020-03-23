Бывший нападающий минского «Динамо» Шарль Ленгле рассказал, что его бывшие партнёры по звену Мэтт Эллисон и Райан Веске завершили игровые карьеры. Тройка выступала также за загребский «Медвешчак» и нижегородское «Торпедо» и запомнилась поклонникам КХЛ, как одна из самых результативных.



«Впервые я оказался в Минске в 2011 году, но мне не понравилось играть под руководством Кари Хейккиля и Александра Андриевского. Вообще я планировал остаться в нижегородском «Торпедо», где у нас сложилась хорошая связка с Мэттом Эллисоном и Райаном Веске. Вроде бы со мной собирались продлить контракт, но там сменилось руководство, и от меня отказались. Это стало ударом, но запасным вариантом был Минск, а там я поначалу испытывал проблемы с адаптацией.

Во второй раз оказался в «Динамо» в 2014-м, перейдя из «Медвещака». У нас был хороший коллектив — в Минск перебрались те же Эллисон с Веске, а еще Чичу, Щехура. Тренировал команду Любомир Покович. Хотя я тогда получил травму, так что воспоминания тоже неоднозначные. Что касается третьего отрезка в Беларуси, то под руководством Дуайера работалось в принципе неплохо. Горди делал всё, что мог, мы и сейчас с ним иногда переписываемся.

Эллисон и Веске уже закончили выступления. Мэтт в Канаде, работает хоккейным тренером в школе. Райан же обосновался во Флориде. Он трудится в клинике, которая лечит людей с физическими недостатками», — приводит слова Ленгле Tut.



Эллисон входит в топ-10 самых результативных хоккеистов в истории КХЛ. Всего в регулярных сезонах лиги он провёл 539 матчей и набрал 434 (179+255) очка. В 55 играх плей-офф он записал в свой актив 24 (14+10) балла.



Веске отыграл в КХЛ 243 матча, включая плей-офф, и набрал 177 (82+95) очков.