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Нападающий «Салавата» Хартикайнен прокатил сына на ледянке по льду на озере

Нападающий «Салавата» Хартикайнен прокатил сына на ледянке по льду на озере
Хоккей / КХЛ 0

29-летний финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен в «Инстаграме» опубликовал видеоролик, как он катает на ледянке за верёвку по замёрзшему льду на озере 3-летнего сына.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, легионеры «Салавата Юлаева» 17 марта чартерным рейсом покинули Россию. Юха Метсола, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен будут с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправился в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.

В регулярном чемпионате КХЛ Хартикайнен принял участие в 57 матчах за «Салават», набрав 36 (21+15) очков и заработав показатель полезности «+1». В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина Хартикайнен помог уфимскому клубу пройти «Авангард», обыграв их в серии со счётом 4-2. Теэму делит первое место в снайперской гонке плей-офф со шведским форвардом московского «Динамо» Андре Петерссоном, оба игрока забросили по 5 шайб в 6 матчах. Всего в плей-офф Хартикайнен набрал 6 (5+1) очков при коэффициенте полезности «+4».

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