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«Трактор» принял решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы

«Трактор» принял решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы
Хоккей / КХЛ 0

Руководство челябинского «Трактора» приняло решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы, сообщается на официальном сайте клуба.

«Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов. Кроме того, «Трактор» на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля – призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры», — говорится в заявлении клуба.

Соответственное распоряжение вступает в силу сегодня, 23 марта, и будет действовать до 6 апреля.

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Восточной конференции. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.

Источник: вратарь сборной Чехии Вилл согласовал контракт с «Трактором»
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