«Трактор» принял решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы

Руководство челябинского «Трактора» приняло решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы, сообщается на официальном сайте клуба.

«Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов. Кроме того, «Трактор» на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля – призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры», — говорится в заявлении клуба.

Соответственное распоряжение вступает в силу сегодня, 23 марта, и будет действовать до 6 апреля.

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Восточной конференции. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.