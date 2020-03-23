«Занимайтесь дома спортом». Ковальчук показал упражнения вместе с женой
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук призвал всех заниматься спортом во время карантина. Российский хоккеист показал упражнения вместе со своей женой Николь.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.
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Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
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