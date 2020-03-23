На «Чемпионате» стартовал опрос: «Насколько сильно вы скучаете по хоккею?»

Пройти опрос можно на Quiz.



Напомним, большинство хоккейных турниров приостановлены или досрочно завершены из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, из-за заражения коронавирусом скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.