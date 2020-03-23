Миронов — о коронавирусе: борща поел, и нормально — дезинфекция организма проведена

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, как отдыхает во время паузы в сезоне Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса.



«Сейчас за городом вместе с родителями. Так что не скучаю, тут всегда есть чем заняться. Сегодня вот шашлык жарил, вчера плов готовили. Нормальная жизнь. Команде дали выходные — чего в городе-то сидеть? На природе же по-любому лучше. Дом у нас большой, места всем хватает. Захотелось позаниматься — вышел на улицу, побегал, продышался.



За городом время как-то быстро летит. Готовлю, в бильярд играю, в баню хожу. У меня же не финская сауна, а настоящая русская банька на дровах. С парком, с вениками. По полной программе восстанавливаюсь. В доме интернет, все дела. Как раз есть время перезагрузиться, чтобы потом, когда команда опять соберётся, начать готовиться к серьёзным матчам.



Как жил, так и живу, всё обычно. Борща поел, и нормально — дезинфекция организма проведена. Сделал ли запас гречки? Нет. А зачем? У нас на базе она есть и другие продукты тоже. Так что за питание я не волнуюсь», — цитирует Миронова «Матч ТВ»

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