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Пять самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 23 марта

Пять самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 23 марта
Хоккей / КХЛ 0

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 23 марта.

2009 год. «Динамо» М — «Ак Барс» — 4:1 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
23 марта 2009, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Первышин, Бадюков) – 07:39' (5x5)   1:1 Ландри (Непряев) – 16:57' (5x5)   2:1 Калюжный (Зиновьев) – 23:04' (5x5)   3:1 Денисов (Рахунек, Вейнхандль) – 31:05' (5x4)   4:1 Ландри (Вейнхандль, Марков) – 34:04' (5x5)

Московский клуб пропустил первым, но победил, дубль оформил канадский форвард Эрик Ландри.

2010 год. «Динамо» Р — ХК МВД — 4:5 ОТ (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2010, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 5
ОТ
ХК МВД
Московская область
1:0 Мейя (Редлихс, Арнасон) – 05:30' (5x5)   2:0 Букартс (Галвиньш, Мейя) – 09:05' (5x5)   2:1 Кокарев (Цветков) – 12:28' (5x5)   2:2 Новак – 20:32' (5x5)   3:2 Карсумс (Спруктс) – 22:02' (4x5)   3:3 Цветков (Штрбак, Эллисон) – 23:27' (4x3)   3:4 Цветков (Угаров) – 37:18' (4x5)   4:4 Марцел Госса (Спруктс) – 59:16' (6x5)   4:5 Фёдоров (Столяров, Штрбак) – 82:33' (5x5)

ХК МВД победил в результативной игре, дубль и результативную передачу записал в свой актив Алексей Цветков.

2010 год. «Ак Барс» — «Металлург» — 0:1 ОТ (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
23 марта 2010, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Контиола (Хлыстов, Бирюков) – 79:55' (5x5)

Первого и единственного гола пришлось ждать до 80-й минуты, когда победу «Металлургу» принёс Петри Контиола.

2017 год. СКА — «Локомотив» — 5:4 ОТ (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
23 марта 2017, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Коскиранта (Широков, Белов) – 06:54' (5x4)   1:1 Лугин (Рафиков, Аверин) – 34:09' (5x5)   1:2 Аверин (Коледов, Любушкин) – 36:22' (5x5)   2:2 Херсли (Шипачёв, Дадонов) – 45:31' (5x5)   2:3 Тальбо (Контиола) – 46:34' (5x5)   2:4 Мосалёв (Апальков, Галимов) – 47:21' (5x5)   3:4 Гусев (Херсли, Шипачёв) – 55:03' (5x4)   4:4 Коскиранта (Херсли, Белов) – 59:50' (6x5)   5:4 Херсли (Хафизуллин, Гусев) – 72:51' (5x5)

«Армейцы» победили благодаря потрясающей игре Патрика Херсли, сделавшего дубль и отдавшего две результативные передачи.

2018 год. «Ак Барс» — «Металлург» (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
23 марта 2018, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ткачёв (Зарипов, Марков) – 00:51' (5x4)   2:0 Косов (Яруллин, Клинкхаммер) – 04:39' (5x5)   2:1 Вольски (Мозякин, Ли) – 06:50' (5x5)   3:1 Секач (Азеведу, Охтамаа) – 22:24' (5x4)

«Ак Барс» выбил «Металлург» за пять матчей в полуфинале Востока.

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