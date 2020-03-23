Пять самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 23 марта

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 23 марта.
2009 год. «Динамо» М — «Ак Барс» — 4:1 (четвёртый матч серии)
Московский клуб пропустил первым, но победил, дубль оформил канадский форвард Эрик Ландри.
2010 год. «Динамо» Р — ХК МВД — 4:5 ОТ (четвёртый матч серии)
ХК МВД победил в результативной игре, дубль и результативную передачу записал в свой актив Алексей Цветков.
2010 год. «Ак Барс» — «Металлург» — 0:1 ОТ (третий матч серии)
Первого и единственного гола пришлось ждать до 80-й минуты, когда победу «Металлургу» принёс Петри Контиола.
2017 год. СКА — «Локомотив» — 5:4 ОТ (первый матч серии)
«Армейцы» победили благодаря потрясающей игре Патрика Херсли, сделавшего дубль и отдавшего две результативные передачи.
2018 год. «Ак Барс» — «Металлург» (пятый матч серии)
«Ак Барс» выбил «Металлург» за пять матчей в полуфинале Востока.
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