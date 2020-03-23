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Шипачёв приготовил шурпу во время паузы из-за коронавируса. Ранее он делал плов

Шипачёв приготовил шурпу во время паузы из-за коронавируса. Ранее он делал плов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв показал, как проводит паузу в чемпионате КХЛ, вызванную пандемией коронавируса. Форвард приготовил шурпу, ранее он готовил плов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, предварительный срок окончания перерыва — 10 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.

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Заканчивать сезон готовы только пять команд из восьми. Лига продолжает держаться невозмутимо.
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