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Сейв Кошечкина возглавил топ-10 спасений в первом раунде Кубка Гагарина

Сейв Кошечкина возглавил топ-10 спасений в первом раунде Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших сейвов первого раунда плей-офф. Возглавил рейтинг голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Напомним, розыгрыш плей-офф КХЛ временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, возобновиться Кубок Гагарина должен 10 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.

Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф
Заканчивать сезон готовы только пять команд из восьми. Лига продолжает держаться невозмутимо.
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