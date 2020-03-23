Сейв Кошечкина возглавил топ-10 спасений в первом раунде Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших сейвов первого раунда плей-офф. Возглавил рейтинг голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Напомним, розыгрыш плей-офф КХЛ временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, возобновиться Кубок Гагарина должен 10 апреля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.