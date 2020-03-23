А. Свечников: я не изменился за четыре года в Америке. Всё тот же русский парень
Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о том, как повлияли на него четыре года в Северной Америке.
«Я всё тот же русский обычный парень. Да, я уехал в 16 лет. Мой брат уже был здесь, так что переезжать было легче. Женя жил в 25 минутах от меня. Мы виделись каждый день. Я не думаю, что я как-то изменился за эти четыре года. Остался русским на сто процентов.
Музыку слушаю самую разную. Когда жил в России, тогда тоже мог послушать и что-то американское, и что-то русское. Мне нравятся многие русские треки.
Бывает ли, что думаю на английском языке? Бывает. Когда был на драфте, брали много интервью на английском. Во время последнего интервью на русском было непросто», — цитирует Свечникова «Спорт-экспресс».
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