Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

А. Свечников: я не изменился за четыре года в Америке. Всё тот же русский парень

А. Свечников: я не изменился за четыре года в Америке. Всё тот же русский парень
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о том, как повлияли на него четыре года в Северной Америке.

«Я всё тот же русский обычный парень. Да, я уехал в 16 лет. Мой брат уже был здесь, так что переезжать было легче. Женя жил в 25 минутах от меня. Мы виделись каждый день. Я не думаю, что я как-то изменился за эти четыре года. Остался русским на сто процентов.

Музыку слушаю самую разную. Когда жил в России, тогда тоже мог послушать и что-то американское, и что-то русское. Мне нравятся многие русские треки.

Бывает ли, что думаю на английском языке? Бывает. Когда был на драфте, брали много интервью на английском. Во время последнего интервью на русском было непросто», — цитирует Свечникова «Спорт-экспресс».

В Панарина вселился строитель, Ковальчук лепит пельмени. Чем заняты русские игроки НХЛ
Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020