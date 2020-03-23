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Источник: Заварухин — основной претендент на замену Мартемьянова в «Автомобилисте»

Источник: Заварухин — основной претендент на замену Мартемьянова в «Автомобилисте»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин – основной кандидат на замену Андрея Мартемьянова в «Автомобилисте», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». По имеющейся информации, об уходе Мартемьянова с поста главного тренера «Автомобилиста» официально будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 «Сибирь» под управлением Заварухина выбила «Автомобилист» Мартемьянова со счётом 4-1.

После окончания игровой карьеры Заварухин начал карьеру тренера в роли ассистента в «Батыре», после чего работал в «Сибирских Снайперах», «Торосе», нижнекамском «Нефтехимике» и «Автомобилисте».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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