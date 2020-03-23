«Барыс» предложил новый контракт Андрею Скабелке
Руководство казахстанского «Барыса» предложило новый контракт главному тренеру Андрею Скабелке, сообщил президент хоккейного клуба Борис Иванищев.
«Ничего конкретного говорить нельзя, мы находимся в процессе переговоров. Мы сделали предложение, ждём ответа. Но сейчас все взяли перерыв. Видите же, что происходит, даже из дома выйти нельзя», — приводит слова Иванищева РИА «Новости».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.
Скабелка: не настоящий будет обладатель Кубка Гагарина, если плей-офф продлится
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