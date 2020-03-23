Вудкрофт: у «Динамо» перед сезоном было две задачи, мы определённо решили одну

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги прошедшего сезона для своей команды. «Зубры» заняли последнее место в регулярном чемпионате.



«Перед этим сезоном у нас было две задачи: выйти в плей-офф, найти и развить хоккеистов для «Динамо» и сборной Беларуси. Второй из них мы определенно достигли. По сравнению с прошлыми сезонами клуб никогда столько не вкладывался в молодых хоккеистов. И это сыграет роль в ближайшем будущем. Фактически этот прогресс уже виден, эти парни уже играют ведущие роли в клубах белорусской Экстралиги. Это только начало для них, растёт новое поколение для «Динамо» и сборной.



Что касается плей-офф, то было много причин, которые повлияли на конечный результат. Анализ займёт определённое время. Я осознаю, что мы не достигли того, чего ждали болельщики, руководство и пресса. Мы воспринимаем это серьёзно, без оправданий, мы работаем усердно, чтобы достичь прогресса в следующем сезоне.



Это был очень сложный сезон для всех, кто был связан с нашей командой. Проигрывать никто не любит. Но нужно смотреть на всё с правильного ракурса, понимать, что мы находимся в процессе перестройки и она не будет лёгкой. На протяжении чемпионата происходило достаточно моментов, которые я назвал бы индикаторами, вселяющими надежду на оптимизм. На то, что мы движемся в правильном направлении», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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