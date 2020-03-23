Панарин занял третье место в голосовании за приз MVP сезона по версии The Athletic

Издание The Athletic провело голосование за звание самого ценного игрока сезона в Национальной хоккейной лиге. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно остановлен из-за эпидемии коронавируса.



Первое место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 39% голосов. Второе место получил форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (31,7%), замкнул тройку российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (17%).



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.

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