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Панарин занял третье место в голосовании за приз MVP сезона по версии The Athletic

Панарин занял третье место в голосовании за приз MVP сезона по версии The Athletic
Хоккей / НХЛ 0

Издание The Athletic провело голосование за звание самого ценного игрока сезона в Национальной хоккейной лиге. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно остановлен из-за эпидемии коронавируса.

Первое место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 39% голосов. Второе место получил форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (31,7%), замкнул тройку российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (17%).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.

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