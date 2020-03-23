Дмитрий Архипов подписал новый контракт с «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Дмитрием Архиповым, информирует официальный сайт черноморской команды. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.



Архипов играет за «леопардов» с сезона-2018/2019. В общей сложности он провёл в составе черноморского клуба 100 встреч и набрал в них 25 очков, забросив 10 шайб и сделав 15 голевых передач.



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Архипов принял участие в 55 встречах, записав на свой счёт 9 (4+5) баллов при среднем игровом времени 13 минут 14 секунд за матч и показателе полезности "-14".



«Поздравляем Дмитрия с подписанием нового контракта и желаем отличного сезона!» — указано в сообщении на официальном сайте «леопардов».