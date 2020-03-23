Миртл: Лундквист может не возобновить карьеру, если сезон не будет доигран

Редактор издания The Athletic Джеймс Миртл считает, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, возможно, уже сыграл свой последний матч в НХЛ. Швед вошёл в список из 15 хоккеистов, которые могут закончить карьеру, если сезон за океаном так и не будет доигран.



«Сначала мне казалось, что Лундквист в этот список не вписывается. Он — легенда «Рейнджерс», это единственная команда, за которую он играл в НХЛ, и у него ещё год контракта. Но когда начинаешь общаться с клубом, то понимаешь, что ситуация с тремя сильными вратарями — это не очень хорошо. Клуб может выкупить последний год контракта Лундквиста, чтобы он мог либо повесить коньки на гвоздь, либо подписаться в другом месте. Хенрику только что исполнилось 38 лет.



У него была потрясающая карьера. «Везина», олимпийское золото и серебро, шестое место в истории по победам, это лучший шведский вратарь всех времён. Он наверняка будет избран в Зал славы. Но пока он является ветераном и запасным вратарём. Будет ли у него шанс ещё раз побороться за Кубок Стэнли? Посмотрим. Я, конечно, на это надеюсь», — отмечает Миртл.



Первым в его хит-параде идёт другой голкипер-ветеран Райан Миллер из «Анахайма». Россиян среди тех, кого обозреватель рассматривает как кандидатов на завершение карьеры, нет.

Главные «старички» НХЛ. Кто ещё даст фору молодым, а кто уже сдал? Хара и в 43 года остаётся лидером «Бостона», Уильямс в 38 штампует победные голы, а лучшие годы Лундквиста уже прошли.