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Форварда «Кузнецких Медведей», пострадавшего в ДТП, прооперировали

Форварда «Кузнецких Медведей», пострадавшего в ДТП, прооперировали
Хоккей / МХЛ 0

Нападающий клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи» Михаил Фростов, попавший в ДТП вчера, 22 марта, прооперирован и пришёл в сознание, сообщает РИА «Новости».

«Вчера прооперировали, кровь очень активно ищем, я думаю, что нашли нужное количество. На эту неделю нам крови хватает… Был в сознании, сейчас, насколько я знаю, тоже в сознании… Сейчас, после первой операции, состояние тяжёлое… Предстоит ещё операция… Сейчас подряд её не могут сделать, потому что состояние тяжёлое», — сказала невеста пострадавшего Лилия Леухина.

Ранее сообщалось, что нападающий «Кузнецких Медведей» находится в тяжёлом состоянии после ДТП. Происшествие произошло утром в Орджоникидзевском районе Новокузнецка на улице Зорге. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась и улетела в реку. Отмечалось, что у 19-летнего Фростова редкая — четвёртая — группа крови с отрицательным резус-фактором.

Форвард «Кузнецких Медведей» находится в тяжёлом состоянии после ДТП
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