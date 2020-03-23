Кетов — о коронавирусе: здоровье важнее всего, и прямо сейчас играть нельзя

Нападающий петербургского СКА Евгений Кетов поделился мнением о приостановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Надеюсь, всё разрешится благополучно и чемпионат продолжится. Конечно, мы следим за развитием ситуации – здоровье важнее всего, и прямо сейчас играть нельзя, но никто не знает, что будет через несколько недель. Другие лиги взяли паузу, в КХЛ приняли такое же решение – все ждут. Мы тренируемся, хотим сохранить форму. В принципе я и летом тренируюсь каждый день, для меня это важно», — приводит слова Кетова РИА «Новости».

Напомним, розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, предварительный срок окончания перерыва — 10 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 367 заражённых.