«Металлург» согласовал условия новых контрактов с Кулёминым и Яковлевым

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что уральский клуб уже согласовал контракты на новых условиях с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулёминым.

«Уже можно говорить, что мы достигли понимания с Яковлевым и Кулёминым. С остальными ведём переговорный процесс, поэтому комментировать что-либо было бы неправильно. То же касается и Сергея Мозякина – мы находимся в стадии переговоров. Процесс осложняет тот факт, что мы не знаем, когда именно начнётся сезон и с какого времени будут действовать контракты», — приводит слова Ласькова РИА «Новости».

По итогам регулярного чемпионата магнитогорский клуб занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Металлург» уступил «Барысу» (1-4).