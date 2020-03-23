«Металлург» согласовал условия новых контрактов с Кулёминым и Яковлевым

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что уральский клуб уже согласовал контракты на новых условиях с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулёминым.
«Уже можно говорить, что мы достигли понимания с Яковлевым и Кулёминым. С остальными ведём переговорный процесс, поэтому комментировать что-либо было бы неправильно. То же касается и Сергея Мозякина – мы находимся в стадии переговоров. Процесс осложняет тот факт, что мы не знаем, когда именно начнётся сезон и с какого времени будут действовать контракты», — приводит слова Ласькова РИА «Новости».
По итогам регулярного чемпионата магнитогорский клуб занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Металлург» уступил «Барысу» (1-4).
- 23 марта 2020
-
19:50
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:22
-
17:59
-
17:44
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:26
-
14:57
-
14:19
-
13:30
-
13:13
-
12:47
-
12:00
-
11:43
-
11:15
-
10:50
-
10:26
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:10
-
08:57
-
07:47
-
00:35