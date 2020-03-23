7 игроков «Динамо-Молодечно» дисквалифицированы за договорные матчи

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси дисквалифицировал семерых хоккеистов по делу о договорных матчах.

На прошлой неделе в адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное представление от Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета в связи с завершением предварительного расследования об организации договорного матча. Расследование касалось встречи «Динамо-Молодечно» — «Могилёв».

«Спортсменам команды «Динамо-Молодечно» было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь, согласно которому Иванов А.М., Шелег С. И., Лисичкин В.И. приняли решение за незаконное вознаграждение оказать противоправное влияние на результаты матча «Динамо-Молодечно» — «Могилёв», обеспечив поражение представляемой ими команды. Лисички В.И. и Шелег С. И. вовлекли в совершение противоправных действий Кучкина С. А., Боярчука П.В. и Сырея А.А.

Сырей А.А. вовлек в преступный сговор Устиненко Н.Л., а также узнал от своих знакомых об их готовности после обеспечения поражения команды «Динамо-Молодечно» в игре против команды «Могилёв» передать, в зависимости от достигнутых выигрышей по ставкам, от 500 000 до 1 000 000 российских рублей для распределения между участвующими в противоправном сговоре игроками. Иванов А.М., Устиненко Н.Л., Сырей А.А., Шелег С. И., Кучкин С. А., Боярчук П.В. и Лисичкин В.И. обеспечили поражение представляемой ими команды «Динамо-Молодечно» в состоявшемся 12 ноября 2019 года в матче против команды «Могилёв» со счетом 5:6.

Хоккеисты признали свою вину в совершении преступления, раскаялись в содеянном. Дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега передано на рассмотрение в прокуратуру. В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

Тренер команды «Динамо-Молодечно» Кривошлык И.А. лично и через третьих лиц в период с августа по ноябрь 2019 года сделал более 20 ставок на матчи Кубка и чемпионата Беларуси с участием «Динамо-Молодечно». Кроме того, в день игры о договорном характере матча узнали спортсмены Амброжейчик Д. И., Феоктистов Н.Д. и Волков А.Л., которые отказались от личного участия совершении преступления, однако не сообщили о готовящихся противоправных действиях руководству клуба и ФХБ», — сообщили в Следственном комитете.

Дисциплинарный комитет белорусской федерации хоккея вынес следующие решения:

— Аннулировать результат матча между командами «Динамо-Молодечно» – «Могилев», который состоялся 12.11.2019. В матче засчитать команде «Динамо-Молодечно» техническое поражение, а «Могилёву» техническую победу.

– Исключить из статистики команд «Динамо-Молодечно» и «Могилёв», а также из индивидуальной статистики хоккеистов обеих команд заброшенные и пропущенные шайбы матча, а также иные показатели (броски, вбрасывания, штрафные минуты и прочее).

– Наложить на ГУ «Хоккейный клуб «Молодечно 2018» дисциплинарный штраф в размере 400 базовых величин.

– Иванов, Устиненко, Сырей, Шелег, Кучкин, Боярчук, Лисичкин оштрафованы на 300 базовых величин.

– За корыстные действия группой лиц по предварительному сговору для обеспечения поражения представляемой команды «Динамо-Молодечно» в дополнение к дисциплинарному штрафу наложить спортивную дисквалификацию на период с 23.03.2020 по 31.05.2021 на следующих хоккеистов: Иванов, Устиненко, Сырей, Шелег, Кучкин, Боярчук, Лисичкин.

– На Амброжейчика, Феоктистова, Волкова наложен штраф в размере 50 базовых величин за нарушение пункта 1.18 статьи 21 Статуса хоккеиста, проявившееся в несообщении о готовящемся нарушении.