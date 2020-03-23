НХЛ не планирует сокращать регулярный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса

Национальная хоккейная лига не планирует сокращать количество матчей регулярного чемпионата сезона-2019/2020, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает официальный сайт НХЛ.

Пока не известно, в каком формате продолжится турнир. Однако в НХЛ подчеркнули, что не рассматривают возможность сокращения регулярного чемпионата, а также что лига не будет настаивать на массовых тестах хоккеистов на коронавирус.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло.