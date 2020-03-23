Прохоров: никакой трагедии в отмене ЧМ-2020 нет

Известный в прошлом хоккеист олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров поделился мнением об отмене из-за коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии.

«Бессмысленно задавать вопросы, как могла сложиться судьба российской сборной в этом году. Обычно составы команд на турнир определяются незадолго до его старта. И даже предположить не можем, кто приехал бы в сборную. Мы могли как победить на этом чемпионате мира, так и проиграть. Никакой трагедии в отмене турнира нет. Это всего лишь одно из ежегодных мировых первенств. Очевидно, что сейчас приоритеты другие. Отмена чемпионата мира была ожидаемой. Люди просто стремятся уберечь себя и других», — приводят слова Прохорова «Известия».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло.