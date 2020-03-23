Источник: Дэн Секстон покинет «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» не планирует продлевать контракт с нападающим Дэном Секстоном, сообщает «Спорт Бизнес Online». Действующее соглашение «Автомобилиста» с 32-летним хоккеистом заканчивается 30 апреля.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Секстон записал на свой счёт 34 (15+19) очка при показателе полезности «+1» и 8 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 16 минут 33 секунды за матч.
В розыгрыше Кубка Гагарина Секстон отправил в ворота соперника одну шайбу и стал автором одной результативной передачи. Показатель полезности нападающего — «–2».
Секстон выступает за «Автомобилист» второй сезон. До этого он защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика». В КХЛ форвард набрал 267 (96+171) очков в 331 матче.
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