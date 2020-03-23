Липман: приоритет в проведении чемпионата мира в 2021 году надо отдать Швейцарии

Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман поделился мнением об отмене из-за коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии.
«На мой взгляд, если пандемия коронавируса не затянется на долгий срок и не помешает проведению мирового первенства в 2021 году, то приоритет надо отдать Швейцарии. Преемственность в проведении турниров, которую определила IIHF, надо сохранить, сдвинув сроки их проведения в других странах на год.
Думаю, для той же России ничего страшного не будет, если в Санкт-Петербурге соревнование пройдёт не в 2023-м, а в 2024 году. И для Риги не трагедия провести вместе с Минском турнир в 2022 году. Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия. К слову, и Минск совсем недавно — в 2014 году — единолично проводил у себя первенство планеты. Белоруссия должна быть рада, что быстро получила его во второй раз. Поэтому для нее тоже не будет особой разницы, организовать его через год или два», — приводят слова Липмана «Известия».
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