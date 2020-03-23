Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Липман: приоритет в проведении чемпионата мира в 2021 году надо отдать Швейцарии

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Липман: приоритет в проведении чемпионата мира в 2021 году надо отдать Швейцарии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман поделился мнением об отмене из-за коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии.

«На мой взгляд, если пандемия коронавируса не затянется на долгий срок и не помешает проведению мирового первенства в 2021 году, то приоритет надо отдать Швейцарии. Преемственность в проведении турниров, которую определила IIHF, надо сохранить, сдвинув сроки их проведения в других странах на год.

Думаю, для той же России ничего страшного не будет, если в Санкт-Петербурге соревнование пройдёт не в 2023-м, а в 2024 году. И для Риги не трагедия провести вместе с Минском турнир в 2022 году. Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия. К слову, и Минск совсем недавно — в 2014 году — единолично проводил у себя первенство планеты. Белоруссия должна быть рада, что быстро получила его во второй раз. Поэтому для нее тоже не будет особой разницы, организовать его через год или два», — приводят слова Липмана «Известия».

Прохоров: никакой трагедии в отмене ЧМ-2020 нет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020