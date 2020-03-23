Вудкрофт — о Грабовском: у этого парня нескончаемый аппетит к обучению

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об ассистенте, Михаиле Грабовском.

«Вклад Михаила в работу тренерского штаба был очень значительным. Он совсем недавно закончил играть на высоком уровне, где добивался успехов. Его взгляды и знания игры помогали даже мне. Он доносил до тренеров мнение игроков, подсказывал, как лучше объяснять им какие-то вещи, и тому подобное.

В то же время и Михаил научился многому с точки зрения структуры, системы и культуры игры. У Грабо нескончаемый аппетит к обучению, стремление становиться лучше. Но самое главное, что он реально переживает за команду и весь хоккей в Беларуси», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.