Гендиректор «Салавата» рассказал о результате теста Ларсена на коронавирус

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о ситуации с коронавирусом в уфимском клубе.

«Многие иностранные игроки переживали за своё здоровье. Филип Ларсен попросил сделать тест на коронавирус. Мы пошли на это и отвезли его в инфекционную больницу. Филип оценил профессионализм врачей. Вышли люди в защитных костюмах, сделали анализ. Тест показал отрицательный результат.

Почему Ларсен пошел на этот шаг? Симптомов никаких не было, но он очень переживал. Если человек просит, то мы должны ему помочь сделать анализ и помочь убедиться в том, что коронавируса у него нет», — сказал Курносов в эфире БСТ.

Напомним, легионеры «Салавата Юлаева» 17 марта чартерным рейсом покинули Россию. Юха Метсола, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен будут с семьями в Финляндии, Линус Умарк отправился в Швецию, а Филип Ларсен – в Данию.