Налимов: если ситуация с коронавирусом разрешится, я прилечу обратно в «Рокфорд»

Российский голкипер Иван Налимов прокомментировал расторжение пробного контракта с клубом Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айс Хогз».

«Как произошло расторжение контракта? В начале недели мне в клубе сообщили об этом. Я собрал вещи и во вторник прилетел в Москву. Не было смысла сидеть на просмотровом контракте, когда сезон приостановлен. Спокойно вернулся домой, и сейчас будем решать, что делать дальше.

Если весной или летом сезон возобновится, планирую ли вернуться в «Рокфорд»? В клубе так и сказали, что, если ситуация разрешится, я прилечу обратно.

Я был там дней 10. Но из них только три мне удалось потренироваться. До этого, когда я только прилетел, команда была в поездке на выездные матчи. Я в этот момент прибыл, прошёл медосмотр. И лишь потом вышел на лёд, покатался, а уже дальше у нас всё заблокировали.

Категорично отвергать вариант с АХЛ на следующий сезон не буду. Я посмотрел и понял, что, если будет шанс, можно уехать. Но вы видите, какая сейчас в мире сложилась ситуация. Надо сидеть и ждать. В ближайший месяц даже думать не хочу о следующем сезоне. Просто расслаблюсь и буду спокойно жить. А дальше посмотрим. Но то, что я увидел в «Рокфорде», мне очень понравилось. Жаль, что пока не удалось поиграть за команду, но хорошо, что вообще долетел туда — эти 10 дней дали мне много информации. Когда посмотришь на это своими глазами, впечатления другие», — приводят слова Налимова «Известия».