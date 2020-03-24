Налимов: если ситуация с коронавирусом разрешится, я прилечу обратно в «Рокфорд»

Российский голкипер Иван Налимов прокомментировал расторжение пробного контракта с клубом Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айс Хогз».
«Как произошло расторжение контракта? В начале недели мне в клубе сообщили об этом. Я собрал вещи и во вторник прилетел в Москву. Не было смысла сидеть на просмотровом контракте, когда сезон приостановлен. Спокойно вернулся домой, и сейчас будем решать, что делать дальше.
Если весной или летом сезон возобновится, планирую ли вернуться в «Рокфорд»? В клубе так и сказали, что, если ситуация разрешится, я прилечу обратно.
Я был там дней 10. Но из них только три мне удалось потренироваться. До этого, когда я только прилетел, команда была в поездке на выездные матчи. Я в этот момент прибыл, прошёл медосмотр. И лишь потом вышел на лёд, покатался, а уже дальше у нас всё заблокировали.
Категорично отвергать вариант с АХЛ на следующий сезон не буду. Я посмотрел и понял, что, если будет шанс, можно уехать. Но вы видите, какая сейчас в мире сложилась ситуация. Надо сидеть и ждать. В ближайший месяц даже думать не хочу о следующем сезоне. Просто расслаблюсь и буду спокойно жить. А дальше посмотрим. Но то, что я увидел в «Рокфорде», мне очень понравилось. Жаль, что пока не удалось поиграть за команду, но хорошо, что вообще долетел туда — эти 10 дней дали мне много информации. Когда посмотришь на это своими глазами, впечатления другие», — приводят слова Налимова «Известия».
- 24 марта 2020
-
01:11
-
00:49
-
00:42
-
00:08
- 23 марта 2020
-
23:45
-
23:27
-
22:57
-
22:42
-
22:10Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал» Эксклюзив
-
21:47
-
21:20
-
21:01
-
20:52
-
20:39
-
20:01
-
19:50
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:22
-
17:59
-
17:44
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:46
-
15:26
-
14:57
-
14:19
-
13:30