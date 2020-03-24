НХЛ: наши врачи не рекомендуют массовое тестирование для всех игроков лиги на коронавирус

Национальная хоккейная лига заявила, что не планирует проводить массовое тестирование всех игроков лиги на коронавирус.

«Наши врачи не рекомендуют массовое тестирование для всех игроков НХЛ. Помимо того факта, что было бы недостаточно ресурсов для тестирования, медицинское сообщество не считает, что такое тестирование обосновано с медицинской точки зрения или в соответствии с параметрами, установленными соответствующими органами здравоохранения», — говорится в заявлении на официальном сайте НХЛ.

Ранее Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» сообщил о двух случаях заражения коронавирусом среди игроков.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 100тыс.

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